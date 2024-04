Lärm ist eine der größten Umweltbelastungen

Besonders wichtig: ruhige Nächte zur Erholung und Regeneration. Wer sein Zimmer nicht abschirmen kann, greift zu „Ohrstöpseln“. Begeben Sie sich regelmäßig an ruhige Orte außerhalb der Stadt. In den Wald (Blätterrauschen: 20 Dezibel), auf eine Wiese (Vogelzwitschern: 40 Dezibel) oder an einen einsamen See (leichter Wind: 30 Dezibel). Das entlastet nicht nur das Gehör, sondern entspannt auch die Nerven.