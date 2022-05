Cyberangriffe und Fake News begleiten Konflikte

Digitale Angriffe auf kritische Ziele und Fake News, vermehrt auch in Kombination, stehen derzeit auf der Tagesordnung. „Alle großen Konflikte werden mittlerweile von Cyberangriffen auf die kritischen Infrastrukturen, aber auch Desinformation begleitet“, erklärt Helmut Leopold, Head of Center for Digital Safety & Security am AIT Austrian Institute of Technology. Für die Zunahme der Cyberattacken sind dem Experten zufolge vor allem zwei Entwicklungen verantwortlich.