Salzburgerin verzweifelt: „Habe 16 Euro pro Tag“

Ihre Stimme ist brüchig, immer wieder versucht Claudia Angelberger tief ein- und auszuatmen – obwohl genau das der Salzburger so schwerfällt. Die 56-Jährige leidet an der Lungenkrankheit COPD im vierten Stadium. 17 Stunden am Tag hängt Angelberger an einem Sauerstoffgerät. „Selbst beim Putzen meiner Wohnung bekomme ich kaum Luft“, klagt sie.