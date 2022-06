Zwei Tote: Alkolenker wollte mit Taxi fahren

Tragisch endete in Radenthein das Osterfeuer für ein junges Paar: Lisa und Ingo waren am Heimweg von der Feier vom Audi eines 22-Jährigen erfasst und getötet worden. Der Alkotest beim Lenker ergab 1,72 Promille. Er hat sich in seiner Einvernahme nun erneut verteidigt, wie die Staatsanwaltschaft bestätigt. „Der Beschuldigte gab an, dass er einen befreundeten Taxilenker gerufen hätte. Allerdings sei ihm dann die Wartezeit zu lange gewesen“, so Sprecher Markus Kitz. Der Radentheiner hätte sich rund 20 Minuten im Auto aufgewärmt und dann doch beschlossen, zu fahren - eine furchtbare Entscheidung, die zwei Menschenleben kostete.