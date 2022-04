Deshalb ist Alkolenker nicht in Untersuchungshaft

„Alkounfall ist keine Vorsatztat“

Richter Christian Liebhauser-Karl erklärt als Sprecher des Landesgerichts Klagenfurt allgemein, warum das in der Regel so ist: „Wir reden von einem Fahrlässigkeitsdelikt, wenn jemand betrunken mit dem Auto einen Unfall verursacht. Das ist keine Vorsatztat. Es macht von der subjektiven Tatseite einen Riesenunterschied aus, ob ich jemanden töten will oder aufgrund einer noch so tragischen Sorgfaltswidrigkeit einen Tod verursache.“