Kein Taxi mehr frei: Deshalb stieg Lenker ins Auto

Unfalllenker bereits einmal Schein los

Am Dienstag wurde bekannt, dass der 22-jährige Unfalllenker bei der Polizei kein Unbekannter ist. Bereits vergangenen August stoppten Beamte den jungen Mann betrunken am Steuer. Damals musste der Radentheiner seinen Führerschein für einen Monat abgeben. Am Montag hatte der 22-Jährige 1,72 Promille im Blut. Ein Umstand, der sich im Falle einer Anklage erschwerend auswirken wird. Ein anderes Detail hingegen könnte für den Unfalllenker strafmildernd sein.