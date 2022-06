Wie Hightech-Roboter die Chirurgie revolutionieren

18 Systeme an 16 Standorten in Österreich

In Österreich sind es 18 Systeme an 16 Standorten, führte Dauser die regionalen Zahlen an. Schwerpunkte seien zurzeit neben dem Großraum Wien, Salzburg und der Westen Österreichs. Die ÖGR wünscht sich einen Ausbau in Österreich. „Grundsätzlich denke ich, dass die roboter-assistierte Chirurgie in Österreich schon gut etabliert ist. Für die Zukunft wünsche ich mir - vor allem im Sinne einer hochqualitativen und sicheren Versorgung der Patientinnen und Patienten - eine insgesamt breitere Verfügbarkeit dieser Operationssysteme“, so der ÖGR-Präsident. „Chirurgen können und werden durch roboter-assistierte Systeme in absehbarer Zeit nicht ersetzt werden“, wohl aber böten sich mit der Technologie aus seiner Sicht „zahlreiche Möglichkeiten, die Chirurgie insgesamt schonender und sicherer zu machen“, wie Dauser abschließend betonte.