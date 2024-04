Lädt in Sekunden: Durchbruch bei Natriumbatterie

Ladung deutlich schneller als „normaler“ Tankvorgang

Der von den Wissenschaftlern des Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) entwickelte Akku könnte dabei den Umstieg auf Elektromobilität einmal mehr beschleunigen. Wie sie im Fachjournal „Energy Storage Materials“ beschreiben, können sie ihren Energiespeicher in nur wenigen Sekunden vollkommen auf- und wieder entladen – und das weit schneller als ein gewöhnlicher Tankvorgang mit fossilem Antrieb vonstattengeht.