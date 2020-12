„Ein OP-Roboter ersetzt keinen Unfallchirurgen“

Herr Kadletz, Sie haben 1993 die neue geschaffene Unfallabteilung in St. Johann übernommen. Nach Ihrem Ausscheiden wird sie mit der Orthopädie zusammengelegt. St. Johann hat dann mit 86 Betten und 24 Ärzten die zweitgrößte Abteilung für Orthopädie und Traumatologie in Tirol. Ein richtiger Schritt?

Schon, weil es in den Fachgebieten zahlreiche Überschneidungen gibt. Das zeigt sich vor allem im Bereich Sportverletzungen. Es gibt heute tendenziell weniger Arbeits- und Verkehrsunfälle. Dafür ist der Sport ein zentrales Thema geworden. Vor allem in unserer Region.