Schlauer „Da Vinci“: Neuer OP-Roboter für Linz

Update bei der Soft- und Hardware

Nun wird das „Roboterteam“ verstärkt, denn ab Herbst tritt ein ganz neuer Da-Vinci den Dienst an. Kostenpunkt 2,1 Millionen Euro, die das Land OÖ übernimmt.

„Wir bekommen das System in einer neuen verfügbaren Version, damit sind OPs in verschiedenen Körperregionen noch leichter möglich, weil die Arme überaus beweglich sind“, sagt Biebl. Der Roboter wird vor allem in der Onkologie zum Einsatz kommen, aber auch im HNO-Bereich oder in der Gynäkologie.