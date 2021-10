Roboter operierte erfolgreich mit Autopilot

An der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten von MedUni Wien und AKH Wien ist eine der ersten Operationen weltweit mit einer neuen Roboter-Technologie durchgeführt worden. Bei der Cochlea-Implantat-Operation legte das Hightech-Gerät basierend auf genauen Daten vollautomatisch und minimalinvasiv einen präzisen Zugang zum Innenohr. Der hohe Automatisierungsgrad und die exakte Navigation seien ein Blick in die Zukunft der Roboter-gestützten Chirurgie, so das AKH in einer Mitteilung.