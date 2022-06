Nicht angeleint: Hund biss Senior zweimal ins Bein

Der Österreicher ging am Sonntag gegen 10 Uhr vormittags in einem Waldstück im Neustifter Ortsteil Kampl spazieren. Als der 83-Jährige den Waldweg verließ und auf den Höhlebachweg spazierte, kam ihm ein Mann mit einem kleinen schwarz-grauen Hund entgegen. Das Tier war nicht angeleint und lief auf den Spaziergeher zu. Anschließend biss es ihm zweimal in den linken Unterschenkel, wodurch der Senior eine stark blutende Fleischwunde auf der Außenseite des Unterschenkels erlitt.