„Durchlebe Wohnhorror und aggressives Stalking“

„Es ist aggressivstes Stalking!“

Cordula bezog im Untergeschoß einen kleinen Teil des Hauses. Seither, so sagt sie, „lässt mein Ex nichts unversucht, um mich rauszuekeln. Es ist aggressivstes Stalking!“ Sie gibt an, dass er Videokameras montierte, um sie zu überwachen: „Ich musste alles mit Folien abdecken, aber immer wieder findet er einen Weg mit seinen Kameras“, berichtet sie. In ihren Räumen hat die verzweifelte Frau nur ein kleines Waschbecken mit Kaltwasser.