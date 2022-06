Marode Fenster: Mieter kämpft mit Wiener Wohnen

Ein Jahrhundert haben die Fenster in der Wohnung von Herrn Haieck im Thury-Hof am Alsergrund bereits am Buckel. Jahrelang engagierte er sich als Mietervertreter, bis ihm die Streitereien mit Wiener Wohnen zuwider wurden. Vor 18 Jahren wurde der Wohnbau zwar renoviert, auf die Fenster aber wurde vergessen. Dabei zieht es durch alle Löcher, denn das Holz ist komplett vermorscht. Einige Mieter haben sich daraufhin neue Fenster einbauen lassen, allerdings auf eigene Rechnung.