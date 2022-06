Am Wiener Villenmarkt gibt es keine Krise

Besonders kurios: Hernals konnte 2020 sogar als absolutes Spitzenjahr verbuchen. In einer Zeit, die durch Kurzarbeit, Lockdowns und wirtschaftliche Einbrüche geprägt war, konnten hier 46 Millionen Euro am Villenmarkt verbucht werden. 2021 waren es „nur“ noch 33 Millionen Euro in der klassischen Wiener Vorstadt.