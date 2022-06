Fechtturnier für Rollstuhlfahrer in Klagenfurt

Sensation in Kärnten: Heute, Samstag, und morgen findet in der Waidmannsdorfer Sporthalle in Klagenfurt das erste internationale Fechtturnier für Rollstuhlfahrer in der österreichischen Geschichte statt! „30 Athleten aus elf Nationen werden an dem Open Austria Satelite Cup 2022 teilnehmen“, erklärt Peter Brigola, Obmann vom Sport Freizeitklub Lindwurm Klagenfurt (SFLK).