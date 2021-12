Die „Krone“ erfüllt Lukas‘ Weihnachtswunsch

Aktion „Krone-Leser helfen“

Um im Rollstuhlfechten Erfolg zu haben, benötigt Lukas allerdings einen speziellen Fechtrollstuhl. An dieser Stelle kommt die „Kärntner Krone“ ins Spiel, die dem Ausnahmesportler diesen Traum erfüllen möchte. Mit der Hilfsaktion „Krone-Leser helfen“ sollen Spenden gesammelt werden, damit Lukas’ Traum in Erfüllung geht. In der neuen Folge von „Einwürfe“ erzählt Lukas Podcaster Patrick Jochum: „Derzeit sind wir zwei Rollstuhlfahrer, die in Klagenfurt fechten. Es wäre schön, wenn ich noch weitere dazu motivieren könnte!“