Rollstuhl-Fechtprofis suchen neuen Trainingssaal

Internationales Fechtturnier für Rollstuhlfahrer

Aus diesem Grund wurde in den letzten Monaten auf Hochtouren an einem Event gearbeitet, das als solches zum ersten Mal in der österreichischen Geschichte stattfindet. „Von 10. bis 12. Juni findet in der Waidmannsdorfer Halle in Klagenfurt der ,Open Austria Satelite Cup 2022’ - also ein internationales Fechtturnier für Rollstuhlfahrer - statt. Wobei das Finale, das bereits am 11. Juni stattfindet, in den City Arkaden in Klagenfurt ausgetragen wird“, so der Obmann.