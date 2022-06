Kind in Texas nach 40 Jahren wiedergefunden

Tochter wuchs bei anderer Familie auf

1981 war das verstorbene Paar in einer bewaldeten Gegend bei Houston gefunden worden. Allerdings konnten die Leichen erst im vergangenen Jahr mit moderner Technik identifiziert werden. Holly war als Kleinkind von zwei noch unbekannten Frauen in einer Kirche in Arizona zurückgelassen worden. Sie wuchs dann dort in einer Familie auf, deren Mitglieder nicht in Verbindung mit dem Kriminalfall gebracht werden.