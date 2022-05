Rotkreuz-Suchdienst: Seine Liebsten wiederfinden

Diese begeben sich auf die Suche, um den Verbleib der Person zu klären. In Österreich sei das einfacher, weil alles gut dokumentiert ist. Mittlerweile gebe es auch die Online-Bildergalerie „Trace the Face“, über die man Angehörige suchen kann. Auch Schicksale des 2. Weltkriegs werden geklärt, alles kostenlos. Abgeschlossen sei eine Suche erst, wenn es eine Antwort gibt - selbst wenn es eine traurige ist, also die Person nicht mehr lebt.