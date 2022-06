Mordverdacht: Erneut Grabungen nach Vermisster 

Was ihrem Sohn Hoffnung gab: „Ich will so sehr, dass meine Mama, die ich nie wirklich kennenlernen durfte, gefunden und mein Vater endlich des Verbrechens an ihr überführt wird.“ Ein Wunsch, der dem 41-Jährigen – vorerst – nicht erfüllt wurde. Am späten Freitagnachmittag stand fest: Die „Vermisste“ ist nicht in der vermuteten Ablagestelle begraben – und Anton D. wurde enthaftet.