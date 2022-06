Modernes Kaffeehaus-Projekt in Tainach geplant

Wieder Platz für Vereine

Neben Kaffeegenüssen und einer Auswahl an verschiedensten Mehlspeisen sollen in den neuen Räumlichkeiten vor allem auch wieder Dartsvereine eine Spielstätte finden. „Seitdem das Gasthaus Platzl vor Monaten zugesperrt hat, stehen die vier Vereine mit ihren 50 Mitgliedern ohne Dartsraum da und das muss geändert werden“, so Schwagerle, der neben dem Kaffeehaus auch zwei Verkaufslokale vermieten will. „Eine Friseurin hat schon fix zugesagt, ein weiterer Shop ist noch zu haben.“