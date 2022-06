„Für viele Kärntner ist Eigenheim nicht leistbar!“

Eigenheim bleibt für viele ein Traum

Ob es allerdings so bleibt, ist fraglich. Denn die explodierenden Baukosten schlagen sich natürlich am Immobilienmarkt massiv nieder: mindestens 20 Prozent Steigerung sind es bereits. Eine „normale“ Wohnung in Klagenfurt kommt auf 4400 Euro pro Quadratmeter. Für viele bleibt damit der Wunsch vom Eigenheim ein Traum. „Wir wissen auch noch nicht, wie sich die Kreditsituation mit steigenden Zinsen auswirkt und wann sich der Markt erholt“, sagt Matthias Grosse. Die Bau-Beobachter appellieren daher, Sanierungen zu forcieren. „Es wäre auch für das Klima besser, Grund wird immer knapper.“