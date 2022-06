Elon Musk: Wer nicht ins Büro kommt, muss gehen

„Rezept für Krankheitsausbrüche“

Kritik an der geplanten Rückkehr ins Büro kam auch von der in Kalifornien ansässigen Arbeitnehmervereinigung Worksafe. „Arbeitgeber, einschließlich der Regierung des Bundesstaates, stellen fest, dass die Verpflichtung zur Rückkehr aller Mitarbeiter ein Rezept für Krankheitsausbrüche ist“, schrieb Geschäftsführer Stephen Knight in einer per E-Mail an Reuters gesendeten Erklärung. „Leider ist die Missachtung der Sicherheit der Arbeitnehmer durch Tesla gut dokumentiert, einschließlich der Missachtung der Gesundheitsbehörde des Bezirks zu Beginn der Pandemie“, schrieb er.