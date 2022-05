Nur 2 Tage Homeoffice: Apple-Manager schmeißt hin

Mit Goodfellow verliert Apple einen seiner Top-Forscher im KI-Bereich, berichtet das IT-Portal Heise.de. Goodfellow kam erst vor drei Jahren von Google. Er sollte in Apples KI-Abteilung die Verlagerung von Prozessen des maschinellen Lernens - also beispielsweise Spracherkennung durch Siri - aus der Cloud auf den lokalen Prozessor vorantreiben. Eine Neuerung, mit der Apple sich als besonders datenschutzfreundlich positionieren will.