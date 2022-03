Homeoffice: „Kein Zurück zum alten Status quo“

In Deutschland liegt mit Beginn der neuen Arbeitswoche die Verantwortung für den Corona-Schutz in Betrieben in den Händen der Arbeitgeber. Die Homeoffice-Pflicht ist ausgelaufen. Doch eine Rückkehr zur alten Normalität mit „Präsenzdienst“ dürfte es in vielen Unternehmen nicht geben.