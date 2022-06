Salzburg pur gibt es auch fürs kleine Börserl

Rund 2500 Euro im Schnitt! Wer mit seiner vierköpfigen Familie einen komfortablen Sommer-Urlaub in Salzburg genießen will, muss für eine Woche im gehobenen Dreisternehotel inklusive einiger Aktivitäten schon ordentlich tief in die Tasche greifen – die „Krone“ berichtete.