Krieg dämpft die Stimmung in der Stadt Salzburg

Den es in gewissen Regionen auch geben wird. Etwa dort im Bundesland Salzburg, wo ein Aktivurlaub angeboten wird, heimische wie ausländische Touristen aus Nachbarländern beim Wandern, Mountainbiken oder beim Baden im See entspannen können. „Wir gehen davon aus, das sehr gute Niveau der Vorjahre zu halten“, heißt es aus Hotels in Krimml (Oberpinzgau) und St. Michael (Lungau). Das St. Gilgener Hotel Hollweger richtete aus, sich „mindestens auf einen gleich guten Sommer“ einzustellen. Läuft es mit dem in Mode gekommenen Trend kurzfristiger Buchungen gut, seien neue Topwerte möglich.