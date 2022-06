Sommerspaß in Salzburg ist ein teures Vergnügen

Quasi nur unweit von der Haustüre entfernt auf die Stopptaste drücken. In diesen Genuss wird aber nicht jeder kommen können, wenn man sich die Preise in den beliebten Regionen für den Sommerspaß genauer ansieht. Die „Krone“ rechnete anhand einer vierköpfigen Familie mit zwei Kinder im Alter von fünf bzw. neun Jahren aus, was eine Woche Salzburg-Urlaub in einem guten Dreisternehotel mit Halbpension kostet. In die Rechnung kamen zusätzlich die Aufwendungen für fünf in der jeweiligen Region beliebte Aktivitäten sowie Ausgaben für Mahlzeiten und Co.