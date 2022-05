CO2-Steuer später | Ruiniertes Russland

Ruiniertes Russland. Wo führt dieser Ukraine-Krieg hin? Das fragen sich die Menschen nach drei Monaten Kampf um das zweitgrößte Land Europas. „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz wagt in unserer heutigen Ausgabe einen Blick in die Zukunft. Nach dem Krieg, meint unser erfahrener Kenner der Außenpolitik, werde es eine Rumpf-Ukraine geben, und das Maximale, was der Westen Putin abhandeln könnte, wäre, Odessa als ukrainischer Korridor zum Meer frei zu lassen. Die NATO wäre gut beraten, sich in keinen Krieg mit Putin verstricken zu lassen. Stattdessen könne der russische Präsident als „Siegestrophäe“ das von ihm selbst geschaffene größte Trümmerfeld Europas in Besitz nehmen. Vor allem meint unser Autor, „Russland muss nicht am Schlachtfeld besiegt werden, es ruiniert sich selbst.“ Diese Analyse hat viel für sich!