Oberösterreich könnte Magnet für Touristen werden

Teuerung bremst kaum

Generell zeigte man sich in der Pressekonferenz „optimistisch“, was die Buchungslage für den Sommer anbelangt. Sobald bezüglich corona-bedingter Maßnahmen „Klarheit besteht, wird nachgeholt“, sagte der Landesrat. Teuerung und Personalknappheit sah er nicht als Bremse für einen Sommerurlaub. Zwar sei die Situation beim Personal „wie in allen anderen Branchen“ auch im Hotel- und Gastgewerbe in Österreich angespannt. Es gelte nun in Oberösterreich die 2.800 offenen Stellen und die 2.200 Arbeitssuchenden im Tourismus zusammenzubringen. Aufgrund der Wettbewerbssituation rechnet Achleitner auch nicht damit, dass die Preise spürbar steigen würden.