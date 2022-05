Land gab 1,2 Millionen Euro für Eigenwerbung aus

Angleichung an Privatwirtschaft

Werner Dedl, Sprecher der Grünen und Unabhängigen Gewerkschafter im Landesdienst, glaubt auch zu wissen, warum das so ist: In der Privatwirtschaft könne man viel besser verdienen als beim Land. „Wir brauchen endlich eine Bereitschaft, dieses Ungleichgewicht in dem starren Gehaltsschema des Landes OÖ auszugleichen“, fordert er. „Wir brauchen mehr als schöne und teure Employer-Branding-Inserate, um genügend Personal für den Landesdienst gewinnen zu können.“