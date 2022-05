Dürfen nicht heim: Arbeiter wüten in Laptop-Fabrik

„Closed Loop“-System soll Produktion sichern

Mit diesem „Closed Loop“ getauften System will der taiwanesische Auftragsfertiger, der neben Apple auch für viele andere Laptop-Anbieter tätig ist, die Produktion in China aufrechterhalten und verhindern, dass es in dem Werk zu Infektionen kommt. Finanzielle Kompensation erhielten die am Werksgelände eingesperrten Arbeiter nicht. Auch die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs sei verbesserungswürdig, heißt es in dem Bericht.