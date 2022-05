Chinas Anti-Covid-Hammer fällt allen auf den Kopf

Normalerweise macht man einen Fehler nur einmal und lernt daraus. China hat es aber fertiggebracht, den gleichen Fehler zweimal zu machen: einmal 2003 bei der SARS-Epidemie und 2019 bei Covid-19. Es ist also offenkundig, dass dieses Verhalten, diese Selbstbeschädigung und Gefährdung anderer, systemimmanent ist für einen totalitären Polizeistaat. In der Gehorsamsleiter will keine untere Ebene schlechte Nachrichten an die nächsthöhere und die wieder an die nächsthöhere weiterleiten. Diktaturen, die sich ihre Erfolgspropaganda von keinen schlechten Nachrichten „verderben“ lassen wollen, können nicht anders handeln. China-Professor Gerd Kaminski, der 2003 die SARS-Epidemie in China selbst erlebt hatte, bekam damals tief in der Provinz vom Leiter der Gesundheitsbehörde zu hören: „Eine atypische Lungenentzündung ist keine Krankheit, die meldepflichtig ist. Daher hatten wir keine Notwendigkeit gesehen, die Öffentlichkeit zu informieren.“