Trump verschiebt seine Zollkeule auf neues Datum

Am Montagnachmittag veröffentlichte US-Präsident Donald Trump auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social Zollbriefe an die Regierungen von Japan und Südkorea. Stellungnahmen der Regierungen in Tokio und Seoul lagen zunächst nicht vor. Nach der Ankündigung gegenüber Japan und Südkorea bauten die wichtigen US-Aktienindizes an der Wall Street ihre Verluste aus.