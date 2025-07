Sie erraten nie, wie dieser Musiker zur Bühne kam

Wäre da nicht das Südsteirerfest in Leibnitz gewesen, hätte es Hinker, eine der Säulen der Truppe, auch eigentlich ruhen lassen und keine Strapazen auf sich genommen. Aber die Band ist seit 10 Jahren, also von Beginn an, dort mit von der Partie, zu der an ihrem Auftrittsabend nicht weniger als 5000 Fans kamen, nur um die Musiker mit allen ihren Hits live zu erleben. Nun, es passt vielleicht in diesem Zusammenhang recht gut zu erwähnen, dass die aktuelle Single der Band „Unbesiegbar“ lautet. Und genau so hielt es auch der Bassist.