Rot-goldene Pioniertat im nachhaltigen Tourismus

Bemerkenswerte Auszeichnungen

In glanzvoller Atmosphäre ging die feierliche Übergabe der bemerkenswerten Auszeichnungen im Martinsschlössl in Donnerskirchen über die Bühne. Überreicht wurden das Österreichische Umweltzeichen für Destinationen und das internationale TourCert-Siegel. „Nachhaltigkeit ist im Burgenland ein Versprechen an unsere Zukunft. Die Auszeichnungen bestätigen, dass unsere Regionen dieses Bekenntnis mit Überzeugung und konkreten Maßnahmen auf höchstem Niveau umsetzen“, lobt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.