„Die Mutter war wohl in absolutem Ausnahmezustand“

„Normaldenkende Mütter können das nicht nachvollziehen, was in den Köpfen jener vorgeht, die ihr neugeborenes Baby entsorgen“, sagt Psychologin Margret Tschuschnig. Nach wie vor herrscht Entsetzen, was den noch ungeklärten Fund einer Baby-Leiche im Klagenfurter Europapark betrifft. Am Samstag wurde dort der stark verweste Leichnam eines mehrere Wochen alten Buben im Gebüsch versteckt gefunden.