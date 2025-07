Explodierende Nachfrage: Wird Lithium knapp?

Studie warnt vor eklatantem Mangel an Lithium bis 2030

Besonders die wachsende Nachfrage nach Elektroautos könnte laut einer Studie der East China Normal University in Shanghai und der schwedischen Universität Lund in einigen Jahren zu einem weltweiten Mangel an Lithium führen. Der alarmierende Befund der Wissenschaftler: Weder in Europa noch in den USA oder in China werde das Angebot 2030 ausreichen, um die wachsende Nachfrage zu befriedigen – trotz ehrgeiziger Ausbaupläne zur Gewinnung des Leichtmetalls.