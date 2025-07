Zwei Personen stürzten im Stubaital in den Tod

Unfallserie in jüngster Zeit

Der Alpinunfall mit den zwei Toten reiht sich in eine ganze Serie ein: Erst am vergangenen Wochenende waren zwei Menschen in Tirols Bergen ums Leben gekommen. Am Samstag stürzte ein 24-jähriger Bergsteiger aus Deutschland bei einer Tour im Bereich der Watzespitze in St. Leonhard im Pitztal 200 Meter in den Tod.