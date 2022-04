Shanghai: Lockdown hilft gegen Omikron wohl nicht

Trotz des strengen Lockdowns in Shanghai steigt die Zahl der Corona-Infektionen in der ostchinesischen Hafenstadt weiter an. 26.330 gemeldeten neuen Ansteckungen wurden am Dienstag verzeichnet, wie die Behörden am Mittwoch bekannt gaben. Die große Mehrheit der Fälle ist asymptomatisch. Shanghai steht im Mittelpunkt der größten Corona-Welle in China seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren und zählt die meisten der landesweit knapp 28.000 Fälle.