Heftiger Sturz! Drama um Sprint-König Philipsen

Sprint-König Jasper Philipsen ist bei der Tour de France bei Tempo 61 heftig gestürzt und musste das Rennen aufgeben. Der Belgier kam am Montag auf der 3. Etappe kurz vor dem Zwischensprint rund 60 km vor dem Ziel in Dünkirchen nach einem Rempler zu Fall. Philipsen fiel auf die rechte Schulter und konnte nach minutenlanger Behandlung am Straßenrand nicht mehr weiterfahren. Den Sieg im Sprint holte sich der Belgier Tim Merlier, Mathieu van der Poel blieb im Gelben Trikot.