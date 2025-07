Katze steckte nach Sturz in engem Kanalrohr fest

Ein Happy End gab es am Montag für eine Katze in Krenglbach, die sich nach einem Sturz in einer äußerst misslichen Lage befunden hatte und ohne Hilfe vermutlich verendet wäre. Das Tier steckte in einem gekrümmten Kanalrohr fest, konnte sich selbst nicht befreien. Mittels Rohrkamera, Gurten und Gleitmittel gelang es, sie zu retten.