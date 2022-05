Vorarlbergs Tennis-Damen siegten im Doppelpack

Über einen Saisonstart nach Maß durften sich die Bludenzer Tennis-Damen freuen. Nachdem die Alpenstädterinnen in Runde eins der Zweiten Bundesliga am vergangenen Sonntag einen 5:2-Heimsieg über Absteiger GAK gefeiert hatten, gaben sich die Spielerinnen rund um Mannschaftsführerin Sarah Medik auch am Feiertag beim Auswärtsspiel in Stockerau keine Blöße.