800 Stimmen bei der langen Nacht der Chöre

Nach den coronabedingten Absagen in den beiden vergangenen Jahren - als Alternative wurde in Radio Kärnten eine Chorsendung ausgestrahlt - ist es am Mittwoch endlich wieder so weit: In der Landeshauptstadt geht die mittlerweile sechste „Lange Nacht der Chöre“ über die Bühne. 43 Gesangsensembles aus ganz Kärnten mit rund 800 Sängerinnen und Sängern werden die Innenstadt in eine Klangwolke hüllen.