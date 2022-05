Anfragen an Wirtschaftskammer steigen rasant

In der Pandemie haben zahlreiche Unternehmer ihre Interessensvertreter in der Wirtschaftskammer neu entdeckt: 770.000 Anfragen - gezählt wurden jene, deren Beantwortung mehr als 15 Minuten dauerten - gingen zwischen 24. Februar 2020 und jetzt bei der WK in Kärnten ein. Das Covid-Portal der WK wurde 36 Millionen Mal angeklickt. „Für gewöhnlich haben wir zwischen 45.000 und 50.000 Serviceanfragen im Jahr, 2020 waren es 65.002, 2021 immer noch 64.251“, nennt Jutta Steinkellner, die Leiterin des Servicezentrums, imposante Zahlen.