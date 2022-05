Bombendrohung aus Frust, Rache oder Langeweile?

Was geht in einem Menschen vor, der eine Bombendrohung gegen ein Krankenhaus macht? Gegen eine Einrichtung, in der verletzte, hilfsbedürftige Patienten liegen und in der viele helfende Hände ihr Möglichstes tun. Konkret passiert vergangene Woche gegen das BKH Hall. Macht jemand so etwas aus Jux und Tollerei? Oder aus purer Langeweile? Vielleicht aus Frust oder Rache? Als Mutprobe? Für die Exekutive wird es schwer, das in Erfahrung zu bringen. Denn der Mann, es handelt sich um einen 32-jährigen Marokkaner, ist untergetaucht. Ist jetzt ein sogenanntes U-Boot bzw. „gibt es keine Hinweise zum Aufenthalt des Mannes im österreichischen Bundesgebiet“, wie es von der Polizei heißt.