Bombendrohung in Hall: „Gab zum Glück keine Panik“

Für ein Großaufgebot der Polizei sorgte am Freitagabend eine Drohung gegen das Landeskrankenhaus in Hall - die „Tiroler Krone“ berichtete. Während sich die Polizei vorerst noch bedeckt hielt, steht später fest, dass ein anonymer Anrufer behauptet hatte, dass sich eine Bombe in dem Gebäude befinden würde.