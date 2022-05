Bombendrohung gegen Spital: Anrufer ausgeforscht

Gegen 18.30 Uhr langte am Freitagabend bei der Polizeidienststelle in Hall ein anonymer Anruf ein, in dem damit gedroht wurde, dass sich im Krankenhaus eine Bombe befinden würde. Es folgte ein Großeinsatz mit rund 40 Beamten. Das Areal wurde großräumig abgesperrt und von Experten samt Spürhunden durchsucht.