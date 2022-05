Qual oder Notwendigkeit? Streit um Maskenpflicht

Aktuelle Corona-Regeln enden am 8. Juli

Am 8. Juli enden die aktuellen Corona-Regeln. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) spricht von „etwaigen Lockerungen in einer vernünftigen Gesamtbetrachtung“. Eine vage Ansage, die andere Parteien auf den parlamentarischen Plan ruft. Am Mittwoch im Plenum. Es gibt mehrere Anträge.